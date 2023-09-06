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Üniversite öğrencisi Nazlı'nın sır ölümü! Sakarya'daki evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi Nazlı'nın sır ölümü! Sakarya'daki evinde ölü bulundu

SAKARYA Üniversitesi’nde okuyan ve kendisinden bir süre haber alınamayan 20 yaşındaki genç kız, Serdivan ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu.

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Sakarya Üniversitesi’nde okuyan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Akil’in arkadaşları, Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları acı manzara ile karşılaştı.

Akil’i yerde hareketsiz şekilde bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Nazlı Ece Akil’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

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