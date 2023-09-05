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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'da

UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Manchester United'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Eric Bailly’i İstanbul'a getirdi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly'yi kadrosu kattı.

Siyah-beyazlı ekip, dün akşam transferini açıkladığı Eric Bailly’i İstanbul’a getirdi. 

Manchester’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. 

Aralıksız 6 yıl Manu'da oynadı

Futbol kariyerine İspanya’da başlayan Bailly, Espanyol ve Villarreal formaları giydikten sonra 2016’da 38 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar’da aralıksız 6 yıl oynayan tecrübeli savunmacı, geçen sezon kiralık olarak Marsilya’da forma giydi.

Geçen sezon Marsilya’da kiralıktı

Marsilya’da 7 maç cezalı, 6 karşılaşmada da sakat olduğu için görev yapamayan Bailly, sezon boyu 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 49 kez oynayan Bailly’nin, 1 yıl daha sözleşmeli olduğu Manchester United’dan ayrılıp sürekli oynayabileceği bir kulübe Transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

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