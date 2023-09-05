Konya'da çeşitli suçlardan aranan 92 zanlı polis tarafından yakalandı!

Konya'da polis ekiplerinin şehir merkezinde çeşitli suçlardan aranan kişilere düzenlediği operasyonda 82 zanlı yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezinde 52 ekip ve 130 personel ile aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kasten yaralama, hırsızlık, silahla tehdit, yağma" gibi birçok suçtan aranan, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı. Bunlardan 68'i cezaevine gönderildi, 24'ü ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi.