Isparta'da hemşire eşini öldüren sanık haksız tahrik indirimi aldı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki çocuğunun annesi hemşire eşini öldürmekten yargılanan şahıs, suçun haksız tahrik altında işlendiğine karar verilerek, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Mustafa Bulut, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mustafa Bulut ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından sanık Mustafa Bulut’a mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda eşinin görüştüğü kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Sanık Bulut söz konusu kişileri tanımadığını belirterek, mahkeme heyetine yazılı savunmasını sundu.

Sanığa son sözü soruldu

Karar öncesinde mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık, eşinin yıllar önce yasak ilişki yaşadığını anladığını savunarak, "Son konuşmamızda beni sürekli tahrik etti. Yasak ilişkisini konuşmak istiyordu, ben istemiyordum. Benden yıllar önce yaşadığı yasak ilişkide 'Bende bulamadığını onlarda ne buldun?' diye sordum. Öfkeyle suç işledim" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 ay hapis cezası ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 11 Aralık 2022 günü Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi’nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelmişti. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görev yapan hemşire Server Bulut (48), eşi Mustafa Bulut tarafından silahla vurulmuştu. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mustafa Bulut’un ifadelerine de yer verilmişti.

Eşinin telefonuna bir program yüklediğini söyleyen Mustafa Bulut, program sayesinde eşinin telefonundaki mesajları ve nereye gittiğini görebildiğini ileri sürdü.

"4 erkekle görüştüğüne dair..."

Bulut, “15-20 gün eşimi bu şekilde takip ettim, bu durumu da kendisine gösterdim. Eşim mesajları görünce donup kaldı. Mesajlarda eşimin 4 erkekle görüştüğüne dair uygunsuz mesajlar vardı. Ben de kendisine madem böyle yapacaktın neden boşanmadık diye sordum. Daha sonra eşimi babasının evine götürüp bıraktım. Kendisi bana özür mesajları attı. Ben de kendisine bu yükün altından kalkamayacağımı, mezar taşımı yaptırdığımı ve intihar edeceğimi söyledim. Eşim de bu olayları unutalım, Eğirdir’den gidelim, hayatımıza devam edelim diyerek benden özür diledi” diye konuştu.

Birlikte alkol aldılar, konu ihanet ve aldatmaya geldi

Olay günü eşiyle alkol alıp balık yediklerini anlatan Mustafa Bulut, birlikte alkol kullanırken konunun ihanet ve aldatmaya geldiğini, tartışmanın büyüdüğünü, eşine mezar taşını yaptırdığını söyleyerek intihar edeceğini, eşinin de ‘Birlikte intihar edelim’ dediğini öne sürdü.

"Birlikte intihar edelim"

Bulut, olayda kullanılan tüfeğin kanepenin altında olduğunu belirterek, 1-2 saat önce masanın üstüne çıkardığı tüfekle eşine ‘Al bana sık’ dediğini ileri sürdü. Mustafa Bulut, “Eşim o zaman birlikte intihar edelim’ dedi. Bu esprilerimiz ciddiyete dönüştü. Bu esnada eşim kanepede sırt üstü yatıyordu. Eşim bana ciddi olduğunu söyledi ve ‘beraber intihar edelim’ dedi. Ben de ciddiysen 112’yi arıyorum dedim ve 112’yi arayarak eşimle intihar edeceğimizi söyledim. Telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra tüfeğin tetiğine bir kez bastım. Eşimle aramda 0.5-1 metre mesafe vardı” ifadelerinde bulundu.

"Tüfek ateş aldıktan sonra eşimin kafası parçalandı"

Tüfek ateş aldıktan sonra eşinin kafasının parçalandığını belirten Mustafa Bulut, eşini çok sevdiğini, ağlamaya başladığını ve daha sonra eşini öptüğünü, bu sırada kendisinin de intihar etmeyi düşünürken kanepede sızdığını ifade etti. Bulut, bir süre sonra polislerin gelerek kendisini ve elindeki tüfeği aldığını söyledi.