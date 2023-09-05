Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Mustafa Uzunyılmaz'a ne oldu?
Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldı.Abone ol
'Kaygısızlar', 'Geniş Aile' 'Tutsak' gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'dan kahreden haber geldi. Yolda yürürken kalp krizi geçirince apar topar hastaneye kaldırılan Uzunyılmaz'a stent takıldığı öğrenildi.
Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Bayrampasa’da bulunan bir hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı. Mustafa Uzunyılmaz‘ın kontrol amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.