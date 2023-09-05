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İnter'de teknik direktör Simone Inzaghi kararı

İnter'de teknik direktör Simone Inzaghi kararı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı.

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Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini yenilemekten mutluluk duyar. Bu yeni anlaşma sayesinde teknik direktör, 2025'e kadar mavi-siyahlıların başında olacak." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'i 2021-2022 sezonundan beri çalıştıran 47 yaşındaki Inzaghi, geride kalan 2 sezonda; 2 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazandı.

Inzaghi yönetimindeki Inter, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptırarak Serie A'yı 84 puanla 2. sırada tamamlamış, 2022-2023 sezonunda ise 72 puanla 3. sırada yer almıştı.

Simone Inzaghi, Inter'i geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl aradan sonra finale çıkarmasına karşın, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'nin Manchester City takımına 1-0 yenilerek kupayı kazanamamıştı.

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