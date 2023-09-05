BIST 8.155
DOLAR 26,79
EURO 28,76
ALTIN 1.663,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Mardin'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Şüpheli şahısların üstlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 613 gram esrar, 20 gram toz esrar, 4 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile Japonya'dan enerjide ortak bildiri
Türkiye ile Japonya'dan enerjide ortak bildiri
AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı
AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak
Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı
Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı
Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi
Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı
Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı
Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!
Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!
Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...
Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...
Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı
Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi
Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi