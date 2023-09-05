Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün yüzde 58,94 olarak açıkladığı yıllık enflasyona ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yüzde 58,94 olarak açıkladığı yıllık enflasyona ilişkin, “Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun X'ten yaptığı paylaşımı şöyle:

“Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı.

TÜİK bu ‘hesaplama’ değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu.

Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.”