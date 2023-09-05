Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı

İSTANBUL ATAŞEHİR'de 2 katlı bir spor salonunda başlayan yangın çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokakta bulunan 2 katlı bir spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle spor salonunda yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 26 araç ve 83 personelle yangına müdahale ediyor. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis, yangının bulunduğu sokağa çıkan yolları trafiğe kapadı.