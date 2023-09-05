BIST 8.160
DOLAR 26,79
EURO 28,76
ALTIN 1.663,47
HABER /  GÜNCEL

İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı

 İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Abone ol

Başsavcılık, İBB tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerindeki incelemesini tamamladı.

Başsavcılıkça, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.

Bu kişinin ifadesinde sorumlu kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine savcılık, İBB Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazarak, sergideki resimlerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yazıda, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.

İBB'nin sorumluları bildirmesinin ardından savcılığın bu isimlerin ifadesine başvurulacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Rus site sakini kaçak alkol satan yönetici tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yakalandı
Antalya'da Rus site sakini kaçak alkol satan yönetici tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yakalandı
"Afgan göçmen" iddiası çok konuşulmuştu! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
"Afgan göçmen" iddiası çok konuşulmuştu! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
Kastamonu'da korkunç kaza! 5 metre yükseklikten traktörle düşen kadın sürücü can verdi
Kastamonu'da korkunç kaza! 5 metre yükseklikten traktörle düşen kadın sürücü can verdi
Anket yapıldı! Dikkat çeken sonuçlar: Yüzde 73'ü 'yaşlı' dedi
Anket yapıldı! Dikkat çeken sonuçlar: Yüzde 73'ü 'yaşlı' dedi
Borum'da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, sürücü can verdi
Borum'da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, sürücü can verdi
Kirlilik nedeniyle kapatılan Florya Güneş Plajı yanında suya girdiler
Kirlilik nedeniyle kapatılan Florya Güneş Plajı yanında suya girdiler
Karabük'te hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti
Karabük'te hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti
Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe...
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe...
Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor
Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor
Ameliyatta karında unutulan cerrahi alet 18 ay sonra çıkarıldı
Ameliyatta karında unutulan cerrahi alet 18 ay sonra çıkarıldı
Bakan İbrahim Yumaklı: 80 milyon TL hibe desteği sağladık
Bakan İbrahim Yumaklı: 80 milyon TL hibe desteği sağladık