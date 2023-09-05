Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor

Star'ın başarılı yapımlarından Ömer dizisinin yeni sezon tanıtımı paylaşıldı. Peki Ömer yeni sezon çekimleri ne zaman başlıyor? Ömer'in 2. sezonunda neler olacak? Ömer 2. sezonda hangi isimler rol alacak? Ömer 2. sezonun konusu ne? Ömer yeni sezon çekimleri nerede yapılacak? Ömer 2. sezon ne zaman başlıyor?

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, geçtiğimiz sezon reyting sıralamasında birinciliği elden bırakmayan Star’ın sevilen dizisi Ömer’in yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Gamze’nin gidişiyle altüst olan Ömer, aşkının hayaline tutunmuş, kendisinden beklenmeyecek yollardan geçmektedir. Ömer’in aşk acısı karşısında çaresiz kalan Reşat, oğluna bir çare bulamamaktan muzdariptir… Gamze’nin yokluğu karşısında derbeder olan Ömer, Gamze’ye kavuşabilecek mi? İmkansızlıklar içinde filizlenen aşklarına her koşulda sahip çıkan Ömer ve Gamze yeniden kavuşabilecek mi?

Ömer ve Gamze’nin imkansızlıklara rağmen yeşerttikleri aşklarının hikayesi yeni sezonda seyircisini ekrana bağlamaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncular Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Serpil Gül, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Zerrin Sümer’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda; Esra Akkaya, Erol Babaoğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar da dahil oldu.