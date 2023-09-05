5 Eylül 2023 altın fiyatlarında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar son alış-satış fiyatını merak ediyor. Altında bugün de yükseliş var. Uzman isim İslam Memiş de "Bu hafta genel itibariyle dolar karşısındaki tüm enstrümanlarda yön yukarı yönlü" dedi.

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Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dün günü 1.668 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.740 lira, Cumhuriyet altını da 11.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.938 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.