BIST 8.167
DOLAR 26,80
EURO 28,84
ALTIN 1.668,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İçişleri Bakanı paylaştı! Ordu'da dev uyuşturucu operasyonu: 241 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı paylaştı! Ordu'da dev uyuşturucu operasyonu: 241 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ordu'da narkotik polis ekiplerinin şehir girişindeki şüpheli araçlara yaptığı operasyonda 241 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltında bulunan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanın zehirleyecek kapasitede olduğu öğrenildi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu ve Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunu çerçevesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Sevkiyata ilişkin şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah saatlerinde şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi, araçta bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38) ve M.E.D. (23) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda ayrıca uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı temin edilen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24), P.B. (23) isimli şüpheliler de şehrin çeşitli noktalarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler dün ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

1 milyon insanın zehirlenmesinin önüne geçildi

Düzenlenen operasyonda ele geçirilen toplamda 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanı zehirleyecek büyüklükte olduğu, yapılan başarılı operasyon ile bunun önüne geçildiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
JPMorgan’dan Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini!
JPMorgan’dan Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini!
Yoldan çıkan otomobil takla atıp bahçeye girdi! Ağaçlara saplanan otomobilde 3 kişi yaralandı
Yoldan çıkan otomobil takla atıp bahçeye girdi! Ağaçlara saplanan otomobilde 3 kişi yaralandı
UEFA Konferans Ligi favorileri açıklandı Fenerbahçe listede kaçıncı sırada
UEFA Konferans Ligi favorileri açıklandı Fenerbahçe listede kaçıncı sırada
Kütahya'da Yunus Timlerinin yaptığı aramada 2 gencin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi!
Kütahya'da Yunus Timlerinin yaptığı aramada 2 gencin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi!
Trafikte tekme ve tokatlar havada uçuştu! Beyoğlu'nda taksici ve yabancı uyruklu kadınlar birbirine girdi
Trafikte tekme ve tokatlar havada uçuştu! Beyoğlu'nda taksici ve yabancı uyruklu kadınlar birbirine girdi
Kahramanmaraş güne depremle başladı AFAD şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş güne depremle başladı AFAD şiddetini duyurdu
Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Bıden ve eşi korona oldu
Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Bıden ve eşi korona oldu
Samsun'da polis ekiplerinden operasyon! Araçta çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Samsun'da polis ekiplerinden operasyon! Araçta çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Batı Trakya'da çirkin saldırı! Müslüman mezarlıklarını tahrip ettiler
Batı Trakya'da çirkin saldırı! Müslüman mezarlıklarını tahrip ettiler
Ali Koç elini cebine atarak Erdoğan’a saygısızlık mı etti? Kübra Par yazdı
Ali Koç elini cebine atarak Erdoğan’a saygısızlık mı etti? Kübra Par yazdı
Bilecik'te Çinli Lisha cinayetinde şok gelişme! Aynı arazide 2 ceset daha bulundu
Bilecik'te Çinli Lisha cinayetinde şok gelişme! Aynı arazide 2 ceset daha bulundu
Tekirdağ'da alkollü sürücü virajı alamayıp dereye uçtu!
Tekirdağ'da alkollü sürücü virajı alamayıp dereye uçtu!