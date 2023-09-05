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Tekirdağ'da alkollü sürücü virajı alamayıp dereye uçtu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da alkollü sürücü virajı alamayıp dereye uçtu!

Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini sağlayamayan alkollü sürücü virajı alamayınca dereye uçtu. Meydana gelen kazada ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi TOKİ Konutları mevkiindeki çakıl yolda meydana geldi. Eski Bağlar Caddesi istikametinden Önerler Akkadı Kümeevler istikametine seyreden B.O. idaresindeki 59 AHA 211 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda dereye uçtu.

Kaza sonrası sürücü B.O. ve araçta yolcu olarak bulunan D.O. yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisi tarafından sürücü B.O.’nun yapılan kontrolünde 3.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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