Eris yayılıyor vaka sayısı arttı! Mehmet Ceyhan'dan çok önemli açıklamalar Covid-19 geri mi dönüyor?

Kovid-19’un yeni varyantı Eris, dünyada istikrarlı yayılım gösteriyor. Uzmanlar, pozitif vakanın artışa geçtiği Türkiye’de Eris varyantının muhtemelen var olduğunu söylüyor. Eris yeni bir pandemiye yol açar mı?

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Eris, dünya çapında birçok kişinin ölümüne neden olan Kovid-19’un Omicron varyantının bir alt türü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta İngiltere, ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde vaka sayılarında artışa neden olan Eris varyantının Türkiye’de tespit edilmediğini açıklamıştı. Okulların açılması, bu varyantın yeni bir salgına neden olup olmayacağı endişesini de beraberinde getirdi.

Milliyet'in haberine göre Prof. Dr. Ceyhan, varyant analizi yapan ülkelerin tümünün Eris varyantının olduğunu rapor ettiğine dikkat çekerken “Türkiye’de de muhtemelen var. Türkiye’ye gelen turistleri düşünürsek, Türkiye’ye girmemesi mümkün değil” dedi. Bir an önce tarama programı başlatıp Türkiye’de hangi varyant, hangi sıklıkla görülüyor bunun belirlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şunları dedi:

“Dünya Sağlık Örgütü, Eris kaynaklı ölüm bildirmedi ama hastaneye yatışlarda artış olduğunu ABD, İngiltere rapor etti. Bunun nedeni varyantın klinik tablosunun daha ağır seyretmesi değil vaka sayısının artması. VHastanelere yatan vaka sayısında da bir artış var. Eris genellikle baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik burun akıntısı gibi belirtileri var. En belirgin özelliği ise koku alma kontrolünün bozulması. Eris sağlıklı insanlarda hafif seyrettiği için pandeminin başındaki ağır önlemlere gerek yok. Artık hastalık geçirerek veya aşıyla toplumda kısmi bir bağışıklık oluştu. Varyantın, eski hızla yayılmasını bekleyemeyiz. Ancak sağlıklı insanlar da böyle hafif bir tablo ile seyrederken risk gruplarında yaşlılar da ve kronik rahatsızlığı olanlar da daha ağır seyrediyor. Ve hastaneye yatışlara neden oluyor.”

Aşı koruyucu mu?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mevcut aşıların koruyuculuk olup olmadığına ilişkin de şunları söyledi: “DSÖ gibi öneri veren kurumlar, aşıları tam olan kişilere yeni bir aşı önerisinde bulunmadı. Batı’da bilim insanları yavaş yavaş son aşı dozunun üzerinden 6 ay geçmişse yeniden aşı öneriyor. Üç firma yeni varyant aşısı üretmeye başladı. İki ay içerisinde hazır hale geleceğini söylüyorlar. Temin ederseniz onun yapılması daha uygun. Kovid ortadan kalkıncaya kadar her yıl bir kez aşının tekrarlanması lazım. Risk grubundakilere son aşılarının üzerinden 6 ay geçmişse yeniden aşılanmasını öneriyoruz.”

‘Çocuklara Kovid aşısı önermiyoruz’

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Çocuklara şu an Kovid aşısı önermiyoruz. Risk grubundaki vatandaşların aşı olması öncelikli. Türkiye’de yüzde 40’a yakın kişiyi tam aşılayabildik. Devlet aşılamanın gerekliliğini anlatıp arkasında durmalı. Aşı karşıtlarının tamamen yanlış iddialarının doğru olmadığını söyleyip gerçek verileri vermeli. Sadece Kovid değil solunum yoluyla bulaşan bütün hastalıklar da artış var. Bunun nedeni de 3 yıllık bir kapanmadan sonra aniden önlemlerin kaldırılması. Maske takmanın ve el hijyeninin bırakılması. Herkesin çantasında dezenfektan bulunuyordu. Onları yeniden taşımamız lazım, kapalı alanlarda fazla vakit geçirmeyip, kapalı alanlarda mutlaka maske takmak gerekiyoruz” dedi.