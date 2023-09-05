BIST 8.155
DOLAR 26,80
EURO 28,85
ALTIN 1.668,99
HABER /  GÜNCEL

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması! İBB'yi biz alacağız

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması! İBB'yi biz alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Yerel seçimler hakkında konuşan Altınöz, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve ittifak yapmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Masası Gündem Özel yayınında gazeteci Fatih Atik'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Altınöz, seçimlere tek başlarına gireceklerini belirterek seçim ittifakı yapmak mecburiyetinde olmadıklarını söyledi.

Altınöz, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi biz alacağız. 1994'te Refah Partisi almıştı. 2024'te de biz alacağız. Yeniden Refah Partisi olarak biz alacağız.30 yıl sonra inşallah Yeniden Refah Partisi olarak orada damgamızı vuracağız inşallah. 31 Mart akşamı Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihi binasının önünde genel başkanımız teşekkürler İstanbul konuşması yapacak. Biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmüş olduğu çalışmaları da eksik buluşuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar vermiş olduğu vaatlerin bir karşılılığın olmadığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir seçim ittifakı yapıldığını kaydeden Mehmet Altınöz, yerel seçimlerde seçim ittifakı yapmak mecburiyetinde olmadıklarını söyledi.

Mehmet Altınöz, "Yerel seçimlerde ittifak yapmaya gerek yok. Yerel seçimlerde barajda yok. Barajda aslında Türkiye'de antidemokratik bir durum. Baraj olmasın Türkiye'de hiçbir parti ittifak yapmaz. Millet İttifakı'ndaki partilerde Cumhur İttifakı'ndaki partilerde yapmaz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de otomobil dönüş yapan zabıta aracı çarptı: 2 yaralı
Ümraniye'de otomobil dönüş yapan zabıta aracı çarptı: 2 yaralı
İstanbul için acil uyarı! Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için acil uyarı! Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Nureddin Nebati, KKM için Şahap Kavcıoğlu'nu suçladı! İki yıldır kavgalılarmış...
Nureddin Nebati, KKM için Şahap Kavcıoğlu'nu suçladı! İki yıldır kavgalılarmış...
Kabine toplanıyor! Gündem yoğun! İşte masadaki 5 kritik başlık...
Kabine toplanıyor! Gündem yoğun! İşte masadaki 5 kritik başlık...
AK Parti'de İstanbul için 4 isim yarışıyor! 'Ekipler çatışması' başlayacak gibi...
AK Parti'de İstanbul için 4 isim yarışıyor! 'Ekipler çatışması' başlayacak gibi...
İlk eşini öldürüp 7 yılda hapisten çıktı! İkinci eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Ses kaydı şok etti
İlk eşini öldürüp 7 yılda hapisten çıktı! İkinci eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Ses kaydı şok etti
Amasya Taşova'da şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti! 'Sakın içmeyin'
Amasya Taşova'da şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti! 'Sakın içmeyin'
Vallahi Uğur Dündar çıldıracak! Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Yaman mazeretini dinlerken şok olacaksınız
Vallahi Uğur Dündar çıldıracak! Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Yaman mazeretini dinlerken şok olacaksınız
Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı
Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı
Galatasaray'dan 2 bomba birden! Resmen açıklandı...
Galatasaray'dan 2 bomba birden! Resmen açıklandı...
TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza: 4 ölü 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza: 4 ölü 4 yaralı
Karabük'te vahşet! Karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü!
Karabük'te vahşet! Karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü!