Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması! İBB'yi biz alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Yerel seçimler hakkında konuşan Altınöz, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve ittifak yapmak zorunda olmadıklarını söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Masası Gündem Özel yayınında gazeteci Fatih Atik'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Altınöz, seçimlere tek başlarına gireceklerini belirterek seçim ittifakı yapmak mecburiyetinde olmadıklarını söyledi.

Altınöz, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi biz alacağız. 1994'te Refah Partisi almıştı. 2024'te de biz alacağız. Yeniden Refah Partisi olarak biz alacağız.30 yıl sonra inşallah Yeniden Refah Partisi olarak orada damgamızı vuracağız inşallah. 31 Mart akşamı Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihi binasının önünde genel başkanımız teşekkürler İstanbul konuşması yapacak. Biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmüş olduğu çalışmaları da eksik buluşuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar vermiş olduğu vaatlerin bir karşılılığın olmadığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir seçim ittifakı yapıldığını kaydeden Mehmet Altınöz, yerel seçimlerde seçim ittifakı yapmak mecburiyetinde olmadıklarını söyledi.

Mehmet Altınöz, "Yerel seçimlerde ittifak yapmaya gerek yok. Yerel seçimlerde barajda yok. Barajda aslında Türkiye'de antidemokratik bir durum. Baraj olmasın Türkiye'de hiçbir parti ittifak yapmaz. Millet İttifakı'ndaki partilerde Cumhur İttifakı'ndaki partilerde yapmaz." ifadelerini kullandı.