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Vallahi Uğur Dündar çıldıracak! Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Yaman mazeretini dinlerken şok olacaksınız

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ‘kanı bozuk, zavallı’ gibi ifadeler Kılıçdaroğlu'nun Yaman'ı danışman yapmasının ardından yeniden gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözler hatırlatılınca ise Kılıçdaroğlu, ‘araştırma yapacak zamanım yoktu diyerek’ kendini savundu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını canlı yayında değerlendirdi.

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Daha önce Ak Parti'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın, Kemal Kılıçdaroğlu kararıyla danışman olarak atanması sonrası Yaman'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımları gündeme gelmişti. Gazeteci Fikret Bila’nın Kemal Kılıçdaroğlu'na Perinaz Mahpeyker Yaman'ın açıklamalarını hatırlatması üzerine CHP lideri "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bir arkadaşım tavsiye etti. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım..." diyerek işin içinden çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube'da yayınladığı bir videoda değerlendirdi.

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