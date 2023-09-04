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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Eskişehir'de yoğun sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Sağanak yağış bekleniyor

Bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Kütahya geneli ile Bilecik'in güney ilçelerinin (Bozüyük, Pazaryeri), yarın (salı) öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin (Eskişehir'in doğu kesimleri dışında) sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların bu akşam saatlerinde Eskişehir ile Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı ve hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden genellikle orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Öte yandan yağışların bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve bunun gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

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