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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi ertesi gün bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi ertesi gün bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cesetlerine ise ertesi gün ulaşıldı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanlar Mahallesi'nden süt alarak evlerine dönmek üzere yola çıkan Salih Çeker'in kullandığı 07 HSC 42 plakalı motosiklet, uçuruma uçarak kaza yaptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Salih Çeker ve yolcu olarak bulunan Can Başol olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesetleri ertesi gün bulundu

Orman İşletme personeli bugün tesadüfen cesetleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlandığı bildirildi.

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