İzmir’de palet fabrikasında büyük yangın çıktı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Akalan Mahallesi'nde, taşımacılıkta kullanılmak üzere ahşap palet üretilen fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada hasara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.