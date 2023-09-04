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Güney Kıbrıs'ta 5 İsrailli, tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Güney Kıbrıs'ta 5 İsrailli, tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 5 İsrail vatandaşının tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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İsminin açıklanmasını istemeyen GKRY emniyet yetkilisi, Ayia Napa tatil beldesinde 5 İsraillinin 20 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Şüphelilerin soruşturma kapsamında 8 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

Zanlıların 19 ve 20 yaşında oldukları bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail vatandaşlarının "tecavüz iddiasıyla" gözaltına alındıkları bilgisinin kendilerine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada hem GKRY yetkilileriyle hem de gözaltındaki İsraillilerin aileleriyle temas halinde olunduğu belirtildi.

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