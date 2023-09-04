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İstanbul Maltepe'de evlerin dibinde orman yangını çıktı! Evlere ulaşmadan södürüldü

İSTANBUL Maltepe'de yerleşim yerleriyle bitişik ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Havadan helikopter yardımıyla da müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.


Yangının çıktığı alanın yakınlarında yer alan yerleşim yerleri, bir süre alevler tarafından tehdit edildi.

Yangına, 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 helikopter ve 70 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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