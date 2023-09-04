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Avrupa'da yıllar sonra kurt sürüleri ortaya çıktı AB'den ülkelere harekete geçin çağrısı

Avrupa'da yıllar sonra kurt sürüleri ortaya çıktı AB'den ülkelere harekete geçin çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Avrupa'da sayıları artan kurt sürülerinin çiftçilere ve insanlara zarar verebileceği gerekçesiyle yerel ve ulusal yönetimlerin "harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Avrupa'da uzun yıllar görülmeyen kurt sürülerinin yeniden artan sayılarda ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, çiftliklerdeki besi hayvanlarına yönelik kurt saldırılarına karşı önlemler bulunmadığı hatırlatıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Avrupa'daki bazı bölgelerde görülen kurt sürüsü yoğunluğu besi hayvanları ve ayrıca olası şekilde insanlar için gerçek bir tehlike haline gelmeye başlamıştır. Yerel ve ulusal makamlara gerekli yerlerde harekete geçme çağrısı yapıyorum. Mevcut AB yasaları zaten harekete geçilmesine imkan tanımaktadır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu ayrıca kurtların Avrupa'da yeniden görülmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik çalışmalar kapsamında yerel yönetimler, bilim insanları ve ilgili taraflara çağrı yaparak kurt nüfusu ve bunların etkileriyle ilgili ellerindeki verileri göndermelerini istedi.

Toplanan verilerin, "gerekli hallerde" kurtların korunması hakkındaki yasaların "daha esnek" hale getirilmesine yönelik tekliflerde kullanılabileceği kaydedildi.

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