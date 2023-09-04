Kıvanç Tatlıtuğ 'Hepsiburada Sözü' diyor

Hepsiburada’nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği reklam filmi yayınlandı.Abone ol
Film, Kıvanç Tatlıtuğ’un aksiyon filmlerini aratmayan bir sette geçen gününde Hepsiburada’nın “yarın kapında” ve “kapında iade” hizmetlerini kullandığı ve “orijinal ürün” güvencesiyle siparişlerini teslim aldığı anlardan oluşuyor.
Filmde, Kıvanç Tatlıtuğ’un verdiği siparişler üzerinden, Hepsiburada'nın yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği "Hepsiburada Sözü" vurgulanıyor. Tatlıtuğ, “Hepsiburada Sözünü tutuyor, ben de Hepsiburada’yı tutuyorum.” diyor.
Künye:
Reklamveren: Hepsiburada
Reklamveren Temsilcileri: Görkem Dereli, Soner Beyhan, Onur Gargılı, Begüm Gönlüşen, Engin Bilgin, Beste Gül Kubat
Celebrity Menajerlik: Gaye Sökmen, Zerrin Ersü
Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul
CCO: İlkay Gürpınar
Yönetici Kreatif Direktör: Volkan Karakaşoğlu
Kreatif Direktör: Merve Gezer Subaşı
Kreatif Ekip: Zeynep Karakaşoğlu, Sinem Kaya, Fırat Can Karasu, Murat Bektaş
CSO: Toygun Yılmazer
Stratejik Planlama Yöneticisi: Nisan Danışman
Stratejik Planlama Ekibi: Berkay Başer, Ece Yeniyol
Genel Müdür: Ela Bilgisel
Genel Müdür Yardımcısı: Burçin Birim
Grup Marka Direktörü: Aynur Kızılırmak
Marka Direktörü: Simge Özgülenç
Marka Temsilcisi: Yağmur Çelik
Optimizasyon Direktörü: Neslihan Gücüm
Ajans Prodüktörü: Dilan Davutoğlu
Prodüksiyon Şirketi: PTOT
Yönetmen: Çağatay Kaya
Müzik: Jingle Jackson