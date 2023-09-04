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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milli kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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