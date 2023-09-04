BIST 8.200
DOLAR 26,77
EURO 28,93
ALTIN 1.670,80
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı

Devlet Bahçeli'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Abone ol

Bahçeli, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Dikkatli olun! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
Dikkatli olun! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
Metronot Metrocuların enerjisi ile uzay sınırına çıktı
Metronot Metrocuların enerjisi ile uzay sınırına çıktı
Çin'den G-20 zirvesi kararı ABD'ye mesaj
Çin'den G-20 zirvesi kararı ABD'ye mesaj
Tatile henüz çıkamayanlara fırsat! Çeşme'de yüzde 50'ye varan indirim!
Tatile henüz çıkamayanlara fırsat! Çeşme'de yüzde 50'ye varan indirim!
Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildi
Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildi
GİB'ten vergiler için yeni uygulama hayat geçirildi
GİB'ten vergiler için yeni uygulama hayat geçirildi
Milli Savunma'dan açıklama! Savaş uçağının parçası Ankara'da bir otoparka düştü!
Milli Savunma'dan açıklama! Savaş uçağının parçası Ankara'da bir otoparka düştü!
Kocaeli'de cankurtaranlar iki haftada 402 kişiyi kurtardı!
Kocaeli'de cankurtaranlar iki haftada 402 kişiyi kurtardı!
Düğün konvoyunda yolu kapatıp drift atan 5 kişi gözaltında!
Düğün konvoyunda yolu kapatıp drift atan 5 kişi gözaltında!
Boyner Grup'ta üst düzey atama
Boyner Grup'ta üst düzey atama
Trabzonspor, eski oyuncusunu transfer ediyor! Türkiye'ye geldi
Trabzonspor, eski oyuncusunu transfer ediyor! Türkiye'ye geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere ve velilere önemli mesaj
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere ve velilere önemli mesaj