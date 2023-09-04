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Boyner Grup'ta üst düzey atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boyner Grup'ta üst düzey atama

Selen Tokcan Hacaloğlu, Boyner Grup Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup'ta üst düzey atama gerçekleşti.

Boyner Grup Kurumsal İletişim Direktörü olan Hacaloğlu, Boyner Grup'un kurumsal iletişim stratejisi ve kurumsal iletişim planının oluşturulması, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişiminin yönetilmesinden sorumlu olacak.

Verilen bilgiye göre, 2001'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamlayan Hacaloğlu, kariyerine 2002 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. 2004-2007 yılları arasında Birgün ve Vatan gazetelerinde editör, 2006-2010 yılları arasında da NTV'nin haber merkezinde Kıdemli Muhabir, Haber Kuşağı Editörü ve Dış Haberler Program Yapımcısı olarak çalışan Hacaloğlu, 2010'da Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

2010-2013 yılları arasında Excel İletişim Danışmanlık'ta Medya Direktörlüğünün ardından, 2013 yılında Yıldız Holding bünyesine Kurumsal İletişim Müdürü olarak katılan Hacaloğlu, 2016-2018 yılları arasında Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev aldı.

2018'den bu yana Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri olarak grubun tüm sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişimini yürüten ve bugün itibarıyla Boyner Grup Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Selen Tokcan Hacaloğlu, evli ve iki çocuk annesi.

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