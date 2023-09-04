Çanakkale'de bıçaklı saldırı: Eski kocası serbest bırakılan genç kadın yardım çığlığı attı

ÇANAKKALE'de çalıştığı işyerinde eski eşi Halil Karabıyık tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım isteyen Elif Gedik (34), “Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapisten yattı, çıktı, defalarca yaraladı. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek” dedi.

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Bozcaada ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi Halil Karabıyık’tan boşandı. Halil Karabıyık'ın eski eşinin peşini bırakmadığı ileri sürüldü. 2 Eylül Cumartesi günü feribot ile adaya gelen Halik Karabıyık eski eşine çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerinde bıçakla saldırdı.

Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete daldı.

Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi adamın elinden zorla bıçağı alınca kadın ölümden son anda kurtuldu.

Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e eski kocası tarafından saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’nde tedavi altına alındı. Ardından Çanakkale’ye sevk edildi. Elif Gedik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Halil Karabıyık ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Halil Karabıyık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek"

Eski eşinin serbest bırakılmasının ardından Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede çektiği videoyu sosyal medyada hesabından paylaşarak, yardım istedi. Gedik, paylaştığı videoda; “Dün beni yaralayan bıçakla vuran Halil Karabıyık nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yattı, çıktı, defalarca yaraladı. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek. Adalet nerede kaldı” dedi.