Fındık ihracatından 1 milyar 798 milyonluk döviz geldi!

2022/2023 fındık ihraç sezonunda Türkiye'den ihraç edilen fındık karşılığında 1 milyar 798 milyon 876 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandı.

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1 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2023 tarihinde sona eren 2022/2023 fındık ihraç sezonunda ülkemiz genelinden ihraç edilen fındık miktarı 299 bin 462 ton gerçekleşirken, karşılığında 1 milyar 798 milyon 876 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandı.

2022/23 sezonunda gerçekleşen fındık ihracatında önceki sezona göre miktarda yüzde 12, döviz girdisinde ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Toplam 122 ülkeye gerçekleştirilen fındık ihracatında en büyük payı geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa ülkeleri aldı.

2022/2023 Fındık ihraç sezonunda Trabzon toplam fındık ihracat miktarının yüzde 34'lük kısmını tek başına gerçekleştirdi. Trabzon'dan 101 bin 858 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 615 milyon 648 bin 471 dolar döviz girdisi sağlandı. Sezonda Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında yüzde 11 düşüş yaşanırken, ihracat tutarında ise yüzde 1 oranında artış sağlandı.

Trabzon'dan 60 farklı ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, başta Avrupa pazarları olmak üzere küresel ölçekte yaşanmakta olan yüksek enflasyonist baskılar, talep daralmalarına yol açtığını, buna rağmen 300 Bin Tona yakın fındık ihraç edilebilmesinin ihracatçının önemli bir başarısı olduğunu söyledi. Arslantürk, alıcı ülkelerdeki talep daralması ve yeni alımlardan ziyade daha düşük fiyatlı ikame ürünlere yönelinmesi, stok yapılmaması gibi alıcı davranışlarının fiyatlarda baskı oluşturarak ihraç edilen fındık miktarının düşmesine yol açtığı gibi ihraç fiyatlarının da bir önceki sezonun altında kalmasına da neden olduğunu belirtti.

Yeni hasat döneminde; fındık fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artış trendini sürdürebilmesinin kontrolünün üreticinin elinde olduğunu ve üreticinin ürününü hemen pazara indirmek yerine peyder pey belli aralıklarla ürününü satması için üreticinin çok temkinli hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Arslantürk, devletin açıkladığı fındık alım fiyatları üzerinde fiyat oluşumunu üreticinin sağlayabileceğini, fiyat oluşumlarında ihracatçının hiçbir etkisi olmadığını ve fiyatları üretici davranışlarının belirlediğini ifade etti.

Arslantürk, özellikle Karadeniz Bölgesi için altın değerinde olan fındıkta kaliteli ürün üretiminin teşvik edilmesi, bahçe bakım ve yenilemesi ile birim başına verimi artıracak üretime dönük destek politikaları geliştirilmesi ve fındık üretiminde makineli tarıma uygun arazilerde makineli tarıma ağırlık verilmesi için üreticiye destek verilmesi ile fındık üretiminde kalitenin artacağını, bu durumun ihracatımıza da olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.