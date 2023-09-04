Mehmet Şimşek'ten ağustos enflasyonu değerlendirmesi: Biraz zaman alacağını biliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Şimşek, "Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." dedi.

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Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu.

Yüksek seyreden enflasyon rakamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklamalar geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

"Sonuçta sabretmemize değecek"