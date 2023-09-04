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Eskişehir'de Özel Harekât operasyon yaptı: 1 DEAŞ mensubu yakalandı!

Eskişehir'de Özel Harekât operasyon yaptı: 1 DEAŞ mensubu yakalandı!

Eskişehir’de özel harekât polisleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Özel harekât polislerinin dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu, Tacikistan uyruklu A.N. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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