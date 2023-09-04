Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

2023 yılı Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamları açıklandı. İhracat geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 oranında azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu.

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Ticaret Bakanlığı, 2023 Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, yüzde1,6 oranında artarak 21 milyar 619 milyon dolar,

İthalat, yüzde 6,3 oranında azalarak 30 milyar 494 milyon

dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 3,2 oranında azalarak 52 milyar 114

milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı

dönemine göre;

İhracat, yüzde 0,4 oranında azalarak 164 milyar 907 milyon

dolar,

İthalat, yüzde3,5 oranında artarak 247 milyar 321 milyon

dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 oranında artarak 412 milyar 228

milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak yüzde 70,9

olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,1 puan azalarak yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı sabit kalarak yüzde 91,3 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 783 milyon dolar), ABD (1 milyar 322 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 91 milyon dolar) oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,3 oldu.

Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 828 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 420 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 556 milyon dolar) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,8 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 520 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 814 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 463 milyon dolar) oldu.

Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 539 milyon dolar), Asya Ülkeleri (7 milyar 921 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (5 milyar 720 milyon dolar) oldu.

Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 162 milyon dolarla (yüzde 3,3 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 533 milyon dolarla (yüzde 2,5 artış) “Tüketim Malları" ve 2 milyar 647 milyon dolarla (yüzde 25,7 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 21 milyar 824 milyon dolarla (yüzde 15,6 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 520 milyon dolarla (yüzde 19,9 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 4 milyar 134 milyon dolarla (yüzde 44,1 artış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.

Ağustos ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 94,7 (20 milyar 470 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,4 (726 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,4 (307 milyon dolar) oldu.

Ağustos ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 84,0 (25 milyar 609 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 10,7 (3 milyar 262 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 2,8 (864 milyon dolar) oldu.