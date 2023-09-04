Muharrem İnce'den CHP'ye kuvvetli dönüş sinyali

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'de devam eden tüzük değişikliği çalışmasına değinerek "CHP’de tüzük değişikliği olursa orası zaten Memleket Partisi’ne benzer, o zaman geri dönüş neden olmasın?" dedi.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, t24 yazarı Cansu Çamlıbel'e röportaj verdi.

2024 yerel seçimler için muhalefeti uyaran İnce, "Siyaset mühendislikle yürümez. Siyaset sahada olur. Eğer bu tür bir mühendisliği yeniden yaparsanız bu sefer belediyeleri de teslim edersiniz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, şu mühendislikten bir vazgeçilsin. Bu iş mühendislikle olmaz, akıllı olur, bilimle olur." dedi

"Önce ‘Yüzde 60 ile kazanıyoruz, çekil’ diyenler konuşsun istedim”

Seçimlerden sonra 3 ay süren sessizliğini ise İnce “Yüzde 60 ile kazanıyoruz, çekilin” diyenler vardı, “Kola kutusu bile koysak kazanız” diyenler vardı. “Bu son seçim, alıyoruz, sen engel oluyorsun Muharrem İnce. Önümüzdeki engel sensin” diye bas bas bağıran gazeteciler vardı, sanatçılar vardı, siyasetçiler vardı. Bir hayal dünyasında geziyorlardı. Ben bunun bir hayal olduğunu biliyordum. Bunu öngörüyordum. Çünkü her seçimde “Bu son seçim” deniyor. 20 yıldır aynı numara. Ben önce bunları söyleyenler bir konuşsun istedim." sözleriyle değerlendirdi.

CHP'de değişeceği belirtilen tüzük çalışmasıyla ilgili İnce, ile yazar Çamlıbel arasında şu diyaloglar yaşandı:

-Tüzüğün değiştiği ve üyelerin karar süreçlerinde etkili olduğu bir CHP senaryosu sizin için “CHP’ye dönüş senaryosu” olabilir mi?

Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. “Ülkemiz için ne yapmalı?” sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız. “Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur?”un cevabını değil “Ülke için neyin en iyi olduğu?”nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem.

Neden olmasın?

-CHP’de bahsettiğiniz türde bir değişim olursa dönebilirsiniz yani….

Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?

-O tür bir senaryoda Memleket Partisi’ndeki sizinle beraber yola çıkmış arkadaşlarınız da CHP’ye gelir mi?

Memleket Partisi ülkenin en demokrat partisidir. Her türlü kararı üyelerine sorar kurullarında kararlarını alır. Türkiye’deki bir gazeteci olduğunuz için sorunuzu yadırgamıyorum çünkü siz de herkes gibi parti genel başkanlarının tek başlarına partileri adına her türlü kararı almalarını doğal karşılıyorsunuz. CHP’de gerçek bir dönüşüm olursa CHP, Memleket Partisi olmuş olur. Genel Başkanı üyeler seçiyor, cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Partide demokrasi var. Niye gelmesinler? O zaman gerek yok ki yeni bir parti kurmaya.