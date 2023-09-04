Türkiye MotoFest'te Zara ve Emre Aydın coşkusu!

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde festival etkinlikleri yapıldı. Zara ve Emre Aydın konserleri izleyicileri coşturdu.

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Sanatçı Zara, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ı çok iyi bildiğini söyledi.

Zara, "Kente çok defa gidip gelmişliğim var. Konserlerde de bulundum. Dolayısıyla bugün başka havada, başka bir tarzda onlarla birlikte buluşmak hepimize çok iyi geldi. Onlar da çok güzeldi, enerjisi çok yüksekti." dedi.

Etkinlikte, sanatçılar Zara ile Emre Aydın sevilen şarkılarını seslendirdi.