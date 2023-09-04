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Ağustos ayı enflasyon rakamları! Ekonomistlerin tahminleri dudak uçuklattı

Ağustos ayı enflasyon rakamları! Ekonomistlerin tahminleri dudak uçuklattı

TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti. Bugün ise Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanıyor.

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Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti. Bugün, yılın 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamları saat 10.00’da açıklanacak.

Enflasyon tahminleri...

Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Ağustos'ta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

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