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İstanbul'da metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da, metruk bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor.

Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

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