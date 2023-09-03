Samsunspor - İstanbulspor maçına yağmur engeli

Süper Lig'in dördüncü haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki oynanması planlanan mücadele, yoğun sağanak yağış nedeniyle ertelendi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle durdu. Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

Her iki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odasına doğru ilerlerken, saha temizliği işlemleri başlatıldı. Yağışın hala devam etmesi ve saha zemininin karşılaşma için uygun olmaması sebebiyle Hakem Burak Şeker, maçı ileri bir tarihe ertelemeye karar verdi.