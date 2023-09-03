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Edirne'de polisin durdurduğu iki şüphelide uyuşturucu ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de polisin durdurduğu iki şüphelide uyuşturucu ele geçirildi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis memurlarının şüpheli bularak durdurduğu iki kişinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis, durumundan şüphelendikleri D.G. ve D.K.'yı durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, D.G.'nin elindeki poşette 53 adet sentetik ecza, D.K.'nin üzerinde ise 6 adet kilitli poşet içerisinde sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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