Edirne'de polisin durdurduğu iki şüphelide uyuşturucu ele geçirildi!
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis memurlarının şüpheli bularak durdurduğu iki kişinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis, durumundan şüphelendikleri D.G. ve D.K.'yı durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, D.G.'nin elindeki poşette 53 adet sentetik ecza, D.K.'nin üzerinde ise 6 adet kilitli poşet içerisinde sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.