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Almanya'da Yahudi karşıtlığıyla suçlanan bakan azledilmeyecek!

Almanya'da Yahudi karşıtlığıyla suçlanan bakan azledilmeyecek!

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, gençlik yıllarında Yahudi karşıtı afiş hazırladığı iddia edilen Özgür Seçmenler (FW) Genel Başkanı ve eyaletin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger’in görevinden azledilmesine gerek olmadığını söyledi.

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Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Söder, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, Aiwanger'den yanıtlarını hem yazılı aldığını hem de bizzat onu dinlediğini, sonuç olarak görevden alınmasına gerek duymadığını belirterek, "Görevden azletmek, ölçülü veya orantılı bir karar olmazdı." dedi.

Aiwanger'in gençliğinde yaptığı hatalar nedeniyle özür dilediğini ve pişmanlık duyduğunu kaydeden Söder, "Kendisinin broşürü yazdığına veya dağıttığına dair bugüne kadar hiçbir kanıt yoktur. O zamanki olaydan bu yana benzer bir şey olmamıştır. Tüm bunlar gerçekten de 35 yıl önceydi. Bugün neredeyse hiçbirimiz 16 yaşındayken olduğumuz gibi değiliz." dedi.

Hubert Aiwanger de Söder'in kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görevden alınmamı gerektirecek bir durum olmadığını günlerdir ifade ediyordum." diye konuştu.

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan haberde Aiwanger’in, Burkhart Lisesi’nde 11. sınıfta eğitim görürken Yahudi karşıtlığı içeren afiş hazırladığı ve bunu okulda yaymakla suçlandığı iddia edilmişti.

Söder liderliğindeki CSU ile Aiwanger liderliğindeki FW'nin iktidarda bulunduğu Bavyera’da 8 Ekim’de eyalet Parlamentosu seçimi yapılacak.

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