BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada güvenlik görevlisi ve eşi can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada güvenlik görevlisi ve eşi can verdi!

Balıkesir Havran'da kontrolünü kaybeden araç ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada araç takla atarken motosiklette seyir eden güvenlik görevlisi ve eşi hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı Havran-Çamdibi kavşağında meydana geldi. Güvenlik görevlisi Adil Dağlı (41) idaresindeki 10 AIH 603 plakalı motosiklet, B.D. idaresindeki 05 BT 5395 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Adil Dağlı olay yerinde, arka koltukta oturan eşi Vildan Dağlı (41) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası takla atan otomobil sürücüsü ise tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Dağlı çiftinin, iki çocuğu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da alkollü mekan önünde bıçaklı kavga kan akıttı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'da alkollü mekan önünde bıçaklı kavga kan akıttı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Polis memuru, ailesini görmek için gittiği memleketinde hayatını kaybetti
Polis memuru, ailesini görmek için gittiği memleketinde hayatını kaybetti
Malatya'da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Malatya'da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Ahmet Önder altın madalya kazandı!
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Ahmet Önder altın madalya kazandı!
İmam Hatipleri bütün insanlığın hizmetine sunmanın vakti geldi!
İmam Hatipleri bütün insanlığın hizmetine sunmanın vakti geldi!
Fatih Erbakan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Fatih Erbakan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar baristalığa merak sardı!
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar baristalığa merak sardı!
Didim'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Didim'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Dünyanın kıtalararası tek triatlonu tamamlandı!
Dünyanın kıtalararası tek triatlonu tamamlandı!
Ardahan'da dolu yağışından tepeler beyaza büründü!
Ardahan'da dolu yağışından tepeler beyaza büründü!
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!
Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava ev' vaadi üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava ev' vaadi üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt