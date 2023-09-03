Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada güvenlik görevlisi ve eşi can verdi!

Balıkesir Havran'da kontrolünü kaybeden araç ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada araç takla atarken motosiklette seyir eden güvenlik görevlisi ve eşi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı Havran-Çamdibi kavşağında meydana geldi. Güvenlik görevlisi Adil Dağlı (41) idaresindeki 10 AIH 603 plakalı motosiklet, B.D. idaresindeki 05 BT 5395 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Adil Dağlı olay yerinde, arka koltukta oturan eşi Vildan Dağlı (41) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası takla atan otomobil sürücüsü ise tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Dağlı çiftinin, iki çocuğu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.