Gazı açıp sohbete dalan döner ustasının başına gelenler feci!

Bu işlerle uğraşan kişilerin çok dikkatli olmasını isteyen Arslan, "Bir anlık boşluk, bir anlık unutkanlık işte sonuç bu. Döneri taktım ve gaz vanasını açtım. Çakmak yanmayınca o arada biri geldi bir şey söyledi. Arkamı dönünce bir an gazı açtığımı da unuttum. Yüzümü dönüp tekrar çakmağı çakınca gaz sıkıştı ve parlama olunca yandım." dedi.