Gazı açıp sohbete dalan döner ustasının başına gelenler feci!
Erzurum'da bir restoranda gazı açıp sohbete dalan döner ustası, ocağı yakmak için çakmağı çaktığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı.
26 yaşındaki Hakan Arslan, Aziziye ilçesindeki iş yerinde hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koyup gazı açtığı sırada restorana bir konu hakkında sormak için giren kişiyle kısa süreli sohbet etti.
Daha sonra gazın açık olduğunu unutup çakmağı çakan Arslan, meydana gelen parlamada ağır yaralandı.
İki kolu, elleri, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece derin yanıklar oluşan Arslan'ın merkezde tedavisine devam ediliyor.
Bu işlerle uğraşan kişilerin çok dikkatli olmasını isteyen Arslan, "Bir anlık boşluk, bir anlık unutkanlık işte sonuç bu. Döneri taktım ve gaz vanasını açtım. Çakmak yanmayınca o arada biri geldi bir şey söyledi. Arkamı dönünce bir an gazı açtığımı da unuttum. Yüzümü dönüp tekrar çakmağı çakınca gaz sıkıştı ve parlama olunca yandım." dedi.