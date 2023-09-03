BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  MAGAZİN

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar baristalığa merak sardı!

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar baristalığa merak sardı!

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Feyyaz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen barista kursuna katılarak kahve yapımının inceliklerini öğrendi.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın barista kursuna gençlerin yanı sıra girişimci adayları da ilgi gösteriyor.

Kursa katılanlardan biri olan 59 yaşındaki Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar da mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçar, 10 yıldır Urla'da yaşadığını ve artık İzmirli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda Urla'da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. 'Mutlaka kahve servisimiz olacak, sen de bana yardım edersin' dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Öğrendikçe daha keyifli hale geliyor. Bundan sonra da kahve yapacağız. Kahve krallığı gibi bir iddiam yok. Rakiplerime şans veriyorum. Mekanımızın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve buradaki tüm arkadaşlarımız da gelir, şeref verirse bizler de mutlu oluruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Didim'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Didim'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Dünyanın kıtalararası tek triatlonu tamamlandı!
Dünyanın kıtalararası tek triatlonu tamamlandı!
Ardahan'da dolu yağışından tepeler beyaza büründü!
Ardahan'da dolu yağışından tepeler beyaza büründü!
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!
Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava ev' vaadi üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava ev' vaadi üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt
Hatay'da karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı adam can verdi
Hatay'da karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı adam can verdi
Arap aşiretleri isyan bayrağını çekti silahlı çatışmalar Rakka ve Haseke'ye sıçradı 4 köy teröristlerden temizlendi
Arap aşiretleri isyan bayrağını çekti silahlı çatışmalar Rakka ve Haseke'ye sıçradı 4 köy teröristlerden temizlendi
Bakan Mehmet Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu
Bakan Mehmet Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu
Kastamonu'da tek katlı bir ev alev alev yandı! Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da tek katlı bir ev alev alev yandı! Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Erling Haaland Fullham maçına damga vurdu
Erling Haaland Fullham maçına damga vurdu
Antalya'da direksiyon başında uyuyan sürücü takla atıp sulama kanalına düştü!
Antalya'da direksiyon başında uyuyan sürücü takla atıp sulama kanalına düştü!
Elazığ'da elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!
Elazığ'da elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!