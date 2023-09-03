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Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava ev' vaadi üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava ev' vaadi üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da canlı bağlantıyla yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini gündeme getirip ''Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu'' ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni"ne dün akşam saatlerinde canlı bağlantıyla katıldı. Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinden önce "Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" vaadini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP liderinden yanıt gecikmedi.

"İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen..."

Bugün resmi X platformu hesabından art arda paylaşımlarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan "Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.

"Bunu bilmemesi normal"

Depremzedelere "ücretsiz konut" sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar"

Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023'te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum"

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