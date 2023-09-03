Kastamonu'da tek katlı bir ev alev alev yandı! Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu Tosya'da bilinmeyen sebeple tek katlı evde yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.Abone ol
Olay, Tosya ilçesi Karasapaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.