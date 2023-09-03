Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada aracın sürücüsü ölümden döndü.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü yakınlarında Faruk L. idaresindeki 02 BJ 081 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanan aracın sürücüsü Faruk L. yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.