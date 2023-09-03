Zonguldak'ta 3.5 milyon yıllık mağara turistlerin göz bebeği oldu! Ziyaretçi rekoru kırdı

Zonguldak'ta 3.5 milyonluk yıllık Gökgöl Mağarası şifalı havası ve görüntüsüyle turistlerin gözbebeği oldu. 875 metrelik Gökgöl Mağarası ziyaretçi rekoru kırıyor.

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İlk altı ayda 33 bin aşkın ziyaretçiyi ağırlayan mağaranın Gökgöl Mağarası, Temmuz ayında ise ilk altı aydaki ziyaretçi rakamının yarısına ulaştı. Mağarayı yalnızca Temmuz ayında 14 bin 942 kişi ziyaret etti. Yıl sonuna kadar toplam ziyaretçi rakamının 75 bine ulaşması bekleniyor. Mağara, mikro klima özelliğiyle de astım hastalarının ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin en uzun mağaralarından birisi olan 3.5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası; Temmuz ayında da adeta ziyaretçi rekoru kırdı. Geçen yıl yapılan tadilat sonrası hizmete açıldığı günden bugüne Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle yapımı tamamlanan mağara, tur firmalarının da ilgi odağı oldu.

Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağara ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, "Başladığımız tadilat işleri ve müze kısmı bitti. Bir hedef koymuştuk. 2000 yılından 2020 yılına kadar yıllık ortalaması yaklaşık 20 binler civarında olan mağaramızın ziyaretçi sayısını ilk etapta 50 bine çıkartmayı hedeflemiştik."

"Daha sonrasında 100 bini hedeflemiştik. Çok şükür 2022 yılında bunu 60 bin bandına çıkarttık. 2023 yılında da geçen iki ayda çok ciddi bir rekor, vatandaşlarımız çok güzel bir teveccüh gösterdiler. Şehir içinden ve şehir dışından hatta uluslararası düzeyde yurt dışından birçok misafirimiz ziyaret etti. 14 bin 900 kişi Temmuz ayında 11 bin 900 Ağustos ayında ciddi bir rekor var. Bu yılın sonunda 75 bin civarında olmasını hedefliyoruz."

"Mağaramız her vatandaşımızın çok rahatlıkla yürüyüş mesafesinde ulaşabileceğiz toplamda 875 metreden oluşmakta. İçerisinde sarkıt ve dikitler, değişik farklı canlıların figürlerinin de sergilendiği özel bir mağara. Vatandaşlarımız da bu konuda çok ciddi memnuniyetlerini görmekteyiz. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor."

"Amacımız Zonguldak'taki turizm faaliyetlerini çok daha yukarılara taşımak. Bu sayede hem konaklama hem gıda sektöründe ciddi bir şekilde girdi elde etmek. İlimize ekonomik anlamda katkı sağlamak" diye konuştu.

Mağaranın girişindeki astım salonuna bazı vatandaşların özellikle şifa bulmak için geldiğini söyleyen Karayılmaz, "Girişte bir fuaye alanımız var. Zaman zaman nefes darlığı çeken astım hastalığı olan arkadaşlarımız da gelip içeride birkaç saat vakit geçirip bundan faydalanabiliyor. Bundan çok ciddi şekilde şifa gördüklerini ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.