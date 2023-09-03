Derince sahilinde Bora Duran rüzgarı esti!

Derince Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen konserde sahne alan sevilen sanatçı Bora Duran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Abone ol

Derince Belediyesi, gerçekleştirdiği Gençlik Festivali çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Bora Duran’ı sevenleriyle buluşturdu. Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konseri ayrıca Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da takip etti.