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Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! 712 bin adet uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! 712 bin adet uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 712 bin 130 adet uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Ağustos tarihinde Diyarbakır İl Jandarma komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 329 bin 630 kök kenevir, 382 bin 500 kök skunk, 164 kilogram toz esrar, 2 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi.

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