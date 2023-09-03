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Şehrin en işlek noktalarından biriydi sessizliğe büründü! "Görünce tanıyamadım"

Şehrin en işlek noktalarından biriydi sessizliğe büründü! "Görünce tanıyamadım"

KAHRAMANMARAŞ'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının ardından şehrin en işlek noktalarından birisi olan Hükümet Bulvarı sessizliğe büründü.

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İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 6 Şubat depremlerinden önce insanların sıkça ziyaret ettiği ve vakit geçirdiği bölgelerden biriydi. Şehrin merkezinde bulunan bu alanda çok sayıda iş yeri, sivil toplum kuruluşlarının şubeleri ve insanların yaşamlarını sürdürdüğü evler yer alıyordu.

Halk arasında merkez otobüs durağı olarak bilinen bölgeden, kentin 4 bir yanına şehir içi otobüs seferleri düzenlenir, merkezde işi olanlar bu alana uğramadan geçmezdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı deprem sonrası hükümet bulvarında çok sayıda bina yıkıldı. Ağır hasar alan binaların yıkımı sonrası şehrin en işlek noktalarından birisi olan Hükümet Bulvarı yerini sessizliğe bıraktı.

"Buranın neresi olduğunu tanıyamadım"

İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bu alana depremden sonra ikinci kez geldiğini söyleyen Ayşe Yıldırım, “Buranın neresi olduğunu inan ki doğma büyüme Kahramanmaraşlıyım ama tanıyamadım. Çok üzüldüm. Torunu birisine soralım dedi ama kimse yok insanlar çekilmiş. Çok cenazelerimiz oldu, çok üzüldük. Ama şimdi buralara baktığımda daha da çok üzülüyorum. Enkazların kalkmasından sonra çok bomboş olmuş” dedi.

Kendi evlerinin yolunu bulamayacak derecede acılar yaşadıklarını aktaran Soner Keşgek ise “Acılar büyük. Kahramanmaraş’ımız yok oldu. Baktığın zaman kendi evinizi bulamayacak derecede şeyler yaşadık. Görüyorsunuz işte kervan geçmez oldu. Burası Kahramanmaraş’ın merkez otobüs durağıydı. Burada iğne atsan yere düşmezdi. Şuanda araçların park alanı oldu. insan geçmez oldu” ifadelerini kullandı.

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