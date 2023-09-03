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Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralıkta yapılacak

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralıkta yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının da 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını bildirdi.

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Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

TÜRMOB'un konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu sınava, stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek.

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 15-30 Kasım'da başvuruda bulunabilecekler.

Bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları da Ankara'da 2-11 Aralık'ta düzenlenecek.

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 8-22 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecekler.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları önem taşıyor.

Sınava katılacak adayların, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından Ankara'da, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınava giriş başvurusu 5-15 Eylül'de e-Devlet üzerinden "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılabilecek.

Yazılı sınav, 14 Ekim'de iki oturum olarak Ankara'da gerçekleştirilecek.

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